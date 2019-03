Las críticas a Karius no paran: fuertes declaraciones de su entrenador

Loris Karius pensó que su vida cambiaría con su llegada a Turquía, pero allí también ha cometido errores en el arco que lo han llevado a ser fuertemente criticado por los hinchas.

Aunque ha participado en 21 partidos de Liga esta temporada, recientemente el técnico del Besiktas, Senol Gunes habló sobre el presente del guardameta alemán. "Fue culpable de los goles que encajó. Karius se ha quedado paralizado", dijo sobre el último partido, que fue el 10 de marzo y finalizó 3-2 a favor de su equipo.

No obstante, su técnico piensa que "algo no está bien con su motivación y entusiasmo por el partido". Incluso, algunos medios de Turquía señalaron que el jugador habría pedido el cambio a mitad del juego, cuando este estaba 2-1 a su favor.

"No se siente parte del equipo. Es algo que no hemos podido resolver y, por supuesto, asumo parte de la culpa por ello. Algo está mal y también ha estado desafortunado. Tiene talento, pero no ha funcionado y tenemos un problema. Si Tolga (arquero suplente) hubiese estado disponible, habría jugado con él", dijo el entrenador.

Las críticas sobre el arquero alemán siguen y es que después de su paso por la final entre Liverpool y Real Madrid, en Champions League, el entrenador ha sido fuertemente cuestionado en cada una de sus actuaciones.