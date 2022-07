¡Ojo a lo que firmas! Revelan las cláusulas más increíbles del fútbol

Es temporada de fichajes en Europa y es momento, no solo de asegurar generosos salarios y pronunciadas comisiones, sino también de hacer las más alocadas exigencias para poner a prueba la paciencia de los clubes.

Los contratos son, de verdad, alucinantes en términos de exigencias. Desde Messi hasta Lewandowski o el japonés Honda, todos exigieron, por escrito, caprichos que se salen de toda proporción. Ojo a las cláusulas más inverosímiles... a las que los equipos acabaron cediendo:



1. La cláusula de la independencia



El diario El Mundo de España reveló el alucinante contrato de Lionel Messi, que incluía pagos por 555 millones de euros en cuatro años. No, esa no es la cláusula inesperada, no cran.



Según el medio, el contrato detallaba un montón de exigencias, entre ellas un acuerdo para aprender a hablar catalán, 'adoptar una conducta personal y un ritmo de vida adecuados'... ¿qué puede considerarse 'adecuado' y qué no? Pero en el intermedio, un detalle inesperado: podía irse gratis del club si Cataluña declaraba su independencia. ¿Qué tiene que ver eso con fútbol? Pegúntenle a Laporta, el presidente que autorizó esa joya.



2. La cláusula 'Let it be'



Antes de querer marcharse a FC Barcelona, Robert Lewandowski tuvo todo listo para firmar con Real Madrid (lo suyo era España, claramente), a cambio de 10 millones de euros por temporada y una importante lista de solicitudes para evitar que el famoso temerario polaco se lesionara fuera de la cancha.



Esquiar, volar en parapente, escalar, ir en lancha e incluso andar en moto estaban expresamente prohibidas en el contrato... por eso fue al Bayern.



3. La cláusula 'ahí tiene su... casa pintada'



El delantero alemán Giuseppe Reina firmó con Arminia Bielefeld en 1996 y exigió que el club le construyera una casa por cada año de su contrato.



Y le cumplieron, solo que él no fue específico en su petición: le construyeron una casa hecha de Lego durante los tres años del vínculo.



4. La cláusula 'Master Chef'



El congoleño Rolf-Christel Guie-Mien pasó de Karlsruher a Eintracht Frankfurt en 1999, pero la realidad es que sus peticiones no parecían demasiado descabelladas.



De hecho, solo hizo una solicitud: que su nuevo club pagara para que su esposa tuviera lecciones de cocina. Aunque los medios alemanes intentaron confirmar el cumplimiento de la exigencia, no fue posible contactar a la señora Guie-Mien.



5. La cláusula 'Houston, tenemos problemas'



El sueco Stefan Schwarz firmó con Sunderland en 1999, pero los dueños del club tuvieron una sospecha y le hicieron firmar un compromiso formal.



El director ejecutivo, John Flicking, lo contó en The Sun: “Uno de los asesores de Schwarz, de hecho, consiguió uno de los lugares en los vuelos comerciales al espacio, que se llevarían a cabo en 2002. Y nos preocupaba que quisiera llevarse a Stefan con él. Así que pensamos que sería mejor arreglar las cosas ahora en lugar de hacerlo en el momento del vuelo”. Por eso lo obligaron a jurar que no volaría al espacio en la vigencia del contrato con el club... que descendió a la terrenal segunda división en 2003.



6. La cláusula 'The bodyguard'



Keisuke Honda fue la primera gran estrella del fútbol japonés. Al menos la más mediático. Y cuando ya terminaba su carrera acabó en el Botafogo, en enero de 2020.



Pero sus amigos le contaron de los peligros en Río de Janeiro, la inseguridad y los crímenes, lo que hizo que exigiera, entre otras medidas de protección. un vehículo blindado para movilizarse en la ciudad. Botafogo firmó encantado.