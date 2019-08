Esperan un milagro: todo sobre la situación de Alfonso Cañón Jr.

Este jueves se conoció de la situación grave que sufrió el ex futbolista bogotano Alfonso Cañón Jr. hijo del legendario goleador de Santa Fe, Alfonso Cañón, quien fue internado de urgencia el pasado miércoles en la noche, por un desmayo que sufrió tras una jornada normal de trabajo con su escuela de fútbol. Hasta ahora no hay un parte médico oficial, sin embargo, FUTBOLRED supo de fuentes de alta fidelidad, que su estado es muy delicado y que de sobrevivir Cañón Jr. quedaría con graves deficiencias físicas.

Primero cabe aclarar que el ex futbolista nunca estuvo en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, debido a que no había cupo, sino que se mantuvo en el área de reanimación. Los médicos recomendaron que fuera trasladado a otra institución hospitalaria donde pudiera recibir cuidados intensivos, por lo que este viernes en la mañana fue trasladado a la Clínica Palermo, donde permanece inconsciente.



Según la fuente consultada por FUTBOLRED Cañón sufrió una lesión muy severa en el cerebro debido a una hemorragia que sufrió por el rompimiento de un vaso sanguíneo y que él la pudo soportar gracias a su condición física, pues en otra situación hubiese sido fatal.



El procedimiento inmediato que se le practicó fue el drenaje de la sangre irrigada en el cerebro, pero lo que causa mayor preocupación entre la familia del ex jugador, es que los médicos advirtieron que la sangre alcanzó a llegar al tallo cerebral, que es el que comunica el cerebro con la médula espinal y el sistema nervioso. Por esta razón, de superar esta situación, Cañón quedaría perdería el control de habilidades básicas, como la movilidad, el habla, e incluso la respiración.



A esta afección se le conoce como hemorragia cerebral espontánea y según la fuente se produjo por hipertensión, ante lo cual la familia de Cañón mostró sorpresa, pues él no había manifestado que sufriera de esta enfermedad. Según fuentes médicas, la presión arterial alta y constante desgasta las paredes vasculares y puede llevar a que se presente obstrucción de los vasos y filtración de sangre al cerebro.



Personas que pudieron hablar con Alfonso Cañón padre dijeron que el histórico goleador de Santa Fe se encuentra tranquilo, pero muy sorprendido por la situación que vive su hijo, quien cumplió en abril pasado 50 años. “Eso ni uno, que ya está viejo” fue una de las frases con las que ‘El Maestrico’ expresó su extrañeza.



Por su parte, la familia dijo que están en las manos de Dios y a la espera de un milagro y piden a todos los amigos y seguidores del fútbol que hagan una cadena de oración por la salud de Roberto Alfonso.