Polémico: así le respondió el ‘Beto’ Alonso al ‘Chicho’ Serna

Las declaraciones de Mauricio ‘Chicho’ Serna, respecto a la victoria de River en la Copa Libertadores 2018, calaron hondo. El colombiano, le restó importancia a la victoria millonaria en Madrid y aseguró que Boca ahora debe preocuparse por pelear el título en esta nueva edición del torneo y dejar lo ocurrido atrás.

“El dolor de haber perdido la final frente al mayor rival que se tiene ya fue, ya es historia. Frente a eso ya no se puede hacer nada. Lo único que queda es que Boca tiene una nueva chance de pelear, ganar la Copa Libertadores y ser el máximo ganador junto a Independiente”, había dicho el exjugador xeneize a Fox Sports.



Y aunque, hasta ahora, nadie de River había dicho nada al respecto, el turno de la respuesta fue para el ‘Beto’ Alonso, histórico jugador del millonario y quien aprovechó una entrevista en una página partidaria de River para contestarle al colombiano, al que trató como hincha más que como referente.



“¡Qué referente! ¿Referente de qué? Dejate de joder... Ay, Dios mío. Cómo estarían estos muchachos si nos hubieran ganado. Conozco cómo son. Chicho Serna fue hincha y sigue siendo hincha", sentenció el goleador sobre los dichos de Serna, quien, para él, no valoró la victoria como debería hacerlo.



Lo anterior abrió la ventana para una posible respuesta del ‘Chicho’, que hasta ahora no ha dicho nada, pero si responde como lo hacía en la cancha, que se cuide el ‘Beto’.