Leyenda brasileña que no se rinde a Messi: 'No está al nivel de Pelé'

Roberto Rivelino es una leyenda viva en Brasil y en Suramérica. Jugó tres Mundiales y ganó uno, el de México 70, y marcó una época en el fútbol mundial.

Su autoridad no tiene discusión a la hora de comparar al argentino Lionel Messi con un compañero suyo, el gran Pelé.



Y él, sencillamente no duda: "Pelé y Messi no pueden estar en el mismo nivel. No solo por las Copas, sino por la calidad. Voy a morir y no veré a un jugador como Pelé", dijo en una entrevista con el canal Fox Sports de Brasil.





"Pelé e Messi não podem estar no mesmo patamar. Não só pelas Copas, mas pela qualidade. Vou morrer e não vou ver um jogador igual ao Pelé. Não vai ter outro igual." - Rivellino

Él, que fuera dueño de un potente disparo, que metía unos pases magistrales, que exhibía un peculiar regate y era casi infalible en la pelota quieta, no se atreve a compararse tampoco con O'Rei, a pesar de ser uno de los grandes futbolistas brasileños de todos los tiempos.



En las últimas horas, con la polémica de la entrega a Lionel Messi del premio The Best, su opinión abre un nuevo tema de discusión.