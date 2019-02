La estrategia del Cardiff para no pagar transferencia de Emiliano Sala

Hace casi un mes que falleció el argentino Emiliano Sala en un absurdo accidente aéreo, pero el final de su historia está muy, muy lejos todavía.

Ahora que no está, los clubes que lo acogieron como un gran goleador pasaron de lamentar su muerte a protagonizar una ardua disputa por los 15 millones de euros que costó la transferencia.



En resumen, Nantes, que vendió el jugador al Cardiff, reclama la totalidad del traspaso, alegando que para el momento de su muerte ya no era uno de los de su plantilla y tenía contrato firmado con el club de Gales, el cual sostiene que no pudo disfrutarlo ni un día y trata de endilgar la responsabilidad de su muerte a un tercero para evitar el pago.





El protagonista ahora es el polémico empresario Willie McKay, quien confesó en Sky Sports que fue él quien organizó el irregular viaje de Sala entre Nantes y Cardiff, con pleno conocimiento de este último e inclusive con el técnico Neil Warnock, lo que podría obligarlo a pagar el traspaso.



Pero el club no quiere ceder y usa como argumento una publicación del diario LÉquipe, en la que cita un correo entre McKay y el propio Sala, en el que reconocía un manejo no del todo santo en la operación: "No hay sentimientos, solo estamos haciendo negocios. Filtramos en los medios que otros clubes como West Ham y Everton te quieren sólo para estimular el interés en ti. Así es cómo trabajamos y eso puede ser mal interpretado. Pero sin ese 'ruido' nadie te conocería. Porque, honestamente, nadie sigue la competición francesa", dice el diario francés.



El pago se pactó en tres cuotas e incluía una comisión cercana a los 2 millones de euros para McKay, cantidad que bajo ninguna circunstancia espera pagar Cardiff, equipo que ataca al empresario y recuerda que perdió su licencia de agente e incluso estuvo en quiebra en 2015, como parte de una estrategia para enlodarlo y venderse como víctima de sus malos manejos.



La disputa apenas comienza. Eso sí, hace tiempo que pasó a otro escenario y nadie recuerda ya los goles de Sala.