La emotiva y sentida carta del hijo de la 'Perla' Reyes por su muerte

José Reyes López, hijo de José Antonio Reyes, publicó una emotiva y sentida carta como despedida para su papá, que falleció en un accidente automovilístico este sábado.

"Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá... Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos, pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos! Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar! Te quiero papá! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", publicó el hijo.

El jugador que pasó por Real Madrid y Sevilla tuvo un accidente en su carro y falleció. El futbolista tuvo grandes épocas en el conjunto merengue, también pasó por Atlético de Madrid y jugaba en Extremadura.