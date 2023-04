Mantilla, Salah y más toman nota: así es la ciencia del penalti ideal

El cobro perfecto de un penalti es un asunto del que se han ocupado el big data, la biomecánica, la neurociencia y hasta la psicología. Y aún así se sigue fallando. En la lejana Premier League y en la cercana Liga Betplay I 2023 se presentaron el fin de semana sendos fallos que hicieron ver como villanos a Daniel Mantilla en Deportivo Cali y a Mohamed Salah en Liverpool. Para ellos y para todos los que tienen el valor de pararse ante la pelota para un cobro desde los 11 pasos, este top 10 de tips, del diario Sport, para no no volver a fallar:

1. Dato para porteros: entre el 60 y 70 por ciento de las ocasiones el jugador elige cobrar hacia su lado natural. Este porcentaje se incrementa en momentos de alta presión.

2. Cuanto más se retrase el lanzamiento de un penalti, mayor probabilidad hay de error. Es lo que le pasó a Mantilla en Deportivo Cali vs La Equidad: se demoró todo una eternidad.



3. A pesar de que los jugadores lanzan aproximadamente el 30 por ciento de los penaltis por el centro del arco, solo 3 por ciento se queda parado. Los estudios dicen que es por el miedo a la crítica.

4. Expertos recomiendan cobrar al centro pero hacia la parte superior de la portería. En caso de tirar abajo o a media altura, el portero podría atajar con el pie.

5. ¿Qué tan recomendable es el cobro a lo Panenka? ¡Cero! Siempre es preferible un cobro potente en vez de darle al portero la opción de quedarse en le medio y atajar fácilmente. La potencia le quita reacción al arquero.

6. Ojo a condiciones del penalti infalible: centrado, a la parte superior y con toda la fuerza posible. Si lo hubiera sabido Salah en 2-2 de Liverpool vs Arsenal tal vez habría ganado...

7. Recuerde que distrae más un portero en movimiento que uno estático, así que no caiga en la trampa. La FIFA ya le quitó el bailecito al Dibu, pero no es la única manera de distraer.



8. A la hora de una tanda decisiva de penaltis, tenga en cuenta que el primero que marca tiene un 65 por ciento de probabilidades de ganar la serie. Por eso lo recomendado es elegir cobrar primero en el sorteo y que vaya el mejor cobrador del equipo a patear. El lío es que algunos prefieren el último para salir en las portadas...



9. Si un jugador lanza un penalti decisivo sabiendo que, en el caso de marcar, su equipo pasa la eliminatoria, lo logra en el 93 por ciento de las ocasiones. Detalle no menor a la hora de elegir al cobrador.

10. El público no juega... pero sí: si al lanzar la pena máxima la afición que hay detrás de la portería es la rival, el porcentaje de fallos aumenta. Otro tema a tener en cuenta a la hora de elegir la portería donde se cobra.