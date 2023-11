La agenda dominical deportiva en Europa: partidos imperdibles

Continúa el fin de semana con puente festivo incluido, y la mejor forma de pasar el domingo es viendo el deporte rey en el mundo.



Este domingo continuará la acción de la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Liga Francesa, que completarán las jornadas que iniciaron este viernes.

La Premier League disputará la fecha 12 antes del parón de la fecha FIFA con estos partidos para este sábado con horario en Colombia.



Premier League - Fecha 12



Aston Villa vs. Fulham - 9:00 a.m.

Brighton vs. Sheffield United - 9:00 a.m.

Liverpool vs. Brentford - 9:00 a.m.

West Ham vs. Nottingham Forest - 9:00 a.m.

Chelsea vs. Manchester City - 11:30 p.m.

La Liga española tendrá como aperitivo al FC Barcelona, y como plato fuerte el derbi de Andalucía, para este 12 de noviembre.



LaLiga - Fecha 13



FC Barcelona vs. Alavés - 10:15 a.m.

Sevilla vs. Real Betis - 12:30 a.m.

Atlético de Madrid vs. Villarreal - 3:00 p.m.



El ‘calcio’ tampoco se queda atrás para disputar su correspondiente fecha este domingo. El partido estelar estará con el derbi de la capital.



Serie A - Fecha 12



Napoli vs. Empoli - 6:30 a.m.

Fiorentina vs. Bologna - 9:00 a.m.

Udinese vs. Atalante - 9:00 a.m.

​Lazio vs. Roma - 12:00 p.m.

Inter de Milán vs. Frosinone - 2:45 p.m.

Al igual que las otras ligas, la Bundesliga tampoco se queda atrás con la continuación de la jornada dominical en el fútbol europeo.



Bundesliga - Fecha 11



Bayern Leverkusen vs. Unión Berlín - 9:30 a.m.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt - 11:30 a.m,

​RB Leipzig vs. Friburgo - 1:30 p.m.



Por último también estará la Ligue One disputándose los encuentros restantes de la fecha 12.



Ligue One - Fecha 12



Clermont vs. Lorient - 9:00 a.m.

Lille vs. Toulouse - 9:00 a.m.

Metz vs. Nantes - 9:00 a.m.

Rennes vs. Olympique Lyon - 11:05 a.m.

Lens vs. Marsella - 2:45 p.m.