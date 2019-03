Kylian Mbappé no ha podido dormir luego de caer eliminado en Champions

Tras el nuevo fracaso en Uefa Champions League, París Saint-Germain no pudo conseguir la clasificación a cuartos de final del torneo europeo. Tras desperdiciar una ventaja de dos goles, el equipo parisino sintió las ausencias de Neymar y Edinson Cavani.

El mejor futbolista joven del mundo, Kylian Mbappé, cargó con la responsabilidad de llevar las riendas del equipo en ataque. Su primer partido en Inglaterra fue espectacular, sin embargo en el juego de vuelta no pudo hacer mucho para evitar la caída de PSG.



El jugado de 20 años confesó en una entrevista para medios franceses que se sintió muy mal luego de caer eliminado: "“Estoy muy afectado, no hay palabras, no he podido dormir. Creo que es la misma sensación para todos”, comentó.



"Es complicado, el equipo trabajó duro para llegar a ese punto y terminamos eliminados. Estamos muy dolidos. El estadio estaba lleno, los aficionados siempre nos apoyaron y nos hicieron sentir bien. El ambiente era maravilloso y no queríamos dañarlo, pero, al final, terminamos dándole una tristeza a nuestros hinchas”, apuntó el jugador francés.



Ante esta situación, el joven delantero se mostró optimista y confiado del proyecto del equipo parisino. Mbappé comentó que el fútbol seguirá y esperan terminar muy bien la campaña.