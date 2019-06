Otro capitulo a la novela Mbappé: saldría del PSG por inconformidades

Todo empezó con las palabras de Kylian Mbappé al recibir el premio a mejor jugador en Francia, lo que obligó al PSG a confirmar su continuidad ante los rumores. Las rivalidades contra los brasileños, y a esto se le suma la inconformidad con Thomas Tuchel, entrenador del club francés.

Según informa la "Cadena SER" de España, Kylian Mbappé está incómodo en el PSG por varios motivos que habrían colmado su paciencia. El más reciente es que el francés culpa a su entrenador de haber perdido la Bota de Oro por la decisión de dejarle patear los penales a Neymar y Cavani. A esto se le suman los motivos económicos, y es que el futbolista perdió 1.5 millones de euros por no ganar esta distinción.



La mala relación con Neymar y el 'clan' de los brasileños, ha desmotivado al jugador y varios de sus compañeros en el camerino. Esta situación supone una ruptura en el camerino del PSG.



Además se pudo conocer que Mbappé no percibe 16 millones de euros como se había venido mostrando. El jugador recibe 13 millones y su deseo de ser uno de los mejores pagos del mundo está lejos de suceder en el PSG.



Por tal motivo, el padre y representante de Mbappé no quiere que su hijo siga en el equipo francés. Por esto, varios medios del viejo continente aseguran que su papá tuvo una reunión en Zurich con una personalidad muy importante en el fútbol mundial. Además, el jugador podría estar planteándose pedir el "transfer request" para forzar su salida del equipo.



Por el momento no hay información oficial y habrá que esperar que sucede durante el periodo de transferencias en el continente europeo.