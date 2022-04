Mbappé cansado de preguntas sobre su futuro: concentrado con el PSG

Desde la eliminación del Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu, se daba por hecho el fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid. No obstante, el francés lleva dos noches mágicas en la Ligue 1, la primera en casa ante el Lorient marcando doblete y asistiendo en otros tres goles, y la segunda, de visita contra el Clermont en donde marcó triplete. En ambos espectáculos individuales, habló con los medios sobre su futuro.

Tras vencer al Lorient, Kylian Mbappé dijo que hay nuevos factores que lo tienen pensando su futuro. Aunque no dio claridad sobre esos elementos, el Diario Marca cree que pueden ser la nueva oferta del PSG para renovarle, y que el jugador siga firme con la Ligue 1 en busca de un título que ya parece inminente. Y en la noche de sus tres goles, habló con Canal Plus Francia reconociendo que no responderá más incógnitas de la prensa que rodee su futuro.

En esa entrevista, se le preguntó si sus compañeros, Neymar y Lionel Messi tienen que ver en los cambios de decisiones del francés, una inquietud que en varias ocasiones ya se le ha hecho. ‘Ya he respondido a la pregunta sobre si Neymar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ellos llevan aquí desde julio. Ya los he visto muchas veces. Ya he contestado a eso’.

Por ahora, el astro francés está sumamente concentrado en la Ligue 1 y en conseguir un nuevo trofeo liguero que ya ve de cerca. Además, sería el primer jugador que consigue ser el máximo goleador y asistente de la Ligue 1. Lleva 20 goles convertidos y ha brindado 14 pase goles.

Si los cataríes querían a Neymar para incentivar el fútbol previo al Mundial de Catar en noviembre, deberían es renovar a Kylian Mbappé, un mago en París con goles y asistencias.