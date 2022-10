Mbappé no descansaría hasta salida de Neymar: así movería hilos en PSG

Desde Europa han asegurado este miércoles que Kylian Mbappé se quedará a cumplir su contrato con PSG siempre y cuando salgan del brasileño Neymar, con quien ya se ha dicho existe una tensa relación.



Aunque el técnico Christophe Galtier ya ha desmentido un mal ambiente en el vestuario, todo parece indicar que no es del todo cierto. El atacante francés no está satisfecho con su compañero y estaría moviendo los hilos para su salida.



"El francés, que renovó por el club de París en mayo a cambio de una prima de 130 millones, insinúa que la indisciplina del brasileño lastra el proyecto", mencionó el diario El País, asegurando además que Kylian ha pedido un "modelo de gestión basado en el rigor", lo que no contempla la presencia de 'Ney'.



"Mbappé amenaza con rebelarse si Neymar sigue en el PSG", replica el diario Sport que indica también que la "indisciplina" del '10' de la Selección de Brasil no es compatible con el modelo que propone Mbappé, y por tanto apuntaría a su salida. Esa sería la condición para quedarse.



"La estrella parisina ha trasladado a los propietarios de la entidad que la salida de Neymar es una condición indispensable para que cumpla el contrato hasta 2025 que firmó hace menos de medio año", indicó el medio español.



La información circula apenas horas después que Neymar se reportara en Twitter haciendo referencia al Balón de Oro 2022 que ganó Karim Benzema. Ninguneó a Mbappé y la prensa lo calificó como un "desprecio". "Benzema se lo merecía, crack!! Ahora, que Vini esté en el octavo no es posible... Mínimo entre los tres primeros", señaló el futbolista brasileño.