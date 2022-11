¿Apuntan a un Real Madrid? Olympiacos ficharía a ex-estrella merengue

Rumores van y vienen cuando se acerca el parón en Europa por cuenta del Mundial de Qatar, que iniciará en 11 días. La posibilidad de asegurar refuerzos de cara al 2023 sigue latente y una de las posibilidades es para el arquero costarricense Keylor Navas, a quien desde ya vinculan con Olympiacos, cuando su presente en PSG no es el mejor.



El técnico Christophe Galtier ha dejado claro que no lo tiene en sus planes y el arquero ha tenido que conformarse con la suplente ante el italiano Gianluigi Donnarumma. El 'Tico' que brilló por cinco temporadas el arco del Real Madrid, donde conquistó 12 títulos, entre ellos cuatro trofeos de Mundial de Clubes en 2014, 2016, 2017 y 2018, estaría contemplado su posible salida a donde sí pueda tener minutos y destacarse.



Si bien tiene contrato por otro año y medio, es decir, hasta junio de 2024, Keylor sigue siendo un arquero de grandes condiciones e interesa a equipos en Europa. Uno de ellos es el Olympiacos, de Grecia, que recientemente fichó a Marcelo y James, y al parecer quiere reclutar más fichas con pasado merengue.



El diario Don Balón, de España, informó recientemente que Keylor sería la nueva apuesta del Olympiacos. "Posiblemente sea la última andadura en Europa del veterano portero, algo que asimismo también supondría un giro radical en su carrera ya que pasaría de luchar por los títulos más laureados del continente a objetivos de menor entidad", avisan sobre el arquero de 35 años.



Lo cierto es que Olympiacos no sería el único interesado en Navas. Napoli de Italia y West Ham de Inglaterra también se asoman como posibilidades. Sin embargo, en el equipo griego juega con su 'as bajo la manga', la de lo excompañeros del Real Madrid. ¿Pesaría tanto la presencia de Marcelo y James para dar un sí? Amanecerá y veremos.