Karim Benzema tiene problemas en Arabia: revelan conflicto interno

El francés Karim Benzema llegó hace unos meses al equipo de Arabia Saudita, Al Ittihad y tras su paso por Real Madrid, el delantero arribaba como máxima figura de ese equipo. Sin embargo, ese rótulo de intocable se estaría acabando.

Benzema estaría viviendo dos frentes diferentes y todos pasan por la interna del equipo, más que por lo deportivo, pues el medio de comunicación árabe, ‘Asharq Al-Aswat’ ha afirmado que el técnico Nuno Espirito Santo lo tiene marginado y le ha hecho saber que no quiere contar con él porque no cuadra en el estilo de juego y eso sería el detonante.



Además, el problema también empezó cuando exigió el brazalete de capitán por su importancia en el fútbol europeo, pero el mismo técnico le habría negado esa petición y los roces no han parado.



“El técnico dejó claro que el jugador Benzema no encajaba con su estilo de juego y pidió que no lo ficharan. Benzema exigió que le entregaran el brazalete de capitán por su gran experiencia en Europa y por ser la estrella del equipo, pero el técnico Santo rechazó ese pedido con el pretexto de elegir al brasileño Romarinho por Ahmed Sharahili”, mencionó dicho medio árabe.





Hay que recordar que Benzema también tuvo un problema similar, pero con el técnico de Francia, Didier Deschamps, quien lo marginó del Mundial de Catar 2022 tras conocer la lesión que padeció y después no le dio chances de regresar al seleccionado.



Por ahora, habrá que esperar cómo termina la situación de Benzema y si no es un puntapié para que finalice su estadía en Arabia Saudita.