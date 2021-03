Cuadrado vs. Ospina, duelo colombiano en Italia, tiene fecha y horario

Este miércoles se conoció para cuándo quedó programado el duelo colombiano entre Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, Juventus vs Nápoles, en duelo aplazado de la tercera fecha. Cabe destacar que el arquero regresó a la convocatoria y fue suplente en el 3-3 frente a Sassuolo, mientras que el lateral está cerca de volver de una lesión.

El partido Juventus vs Nápoles, correspondiente a la tercera jornada de la Serie A y aplazado en octubre, se disputará el próximo 17 de marzo a las 12:45 pm (hora colombiana), según informó este miércoles la Liga de Italia en un comunicado oficial.



El encuentro no se disputó el pasado 4 de octubre porque el Nápoles no pudo viajar a Turín por decisión de la Hacienda Sanitaria Local (ASL) competente por unos casos de contagio por coronavirus en su plantilla.



Inicialmente, el Juez Deportivo entregó un triunfo por 3-0 administrativo al Juventus y castigó al Nápoles con un punto de penalización en la tabla, pero tras meses de batallas legales y recursos, decidió encontrar una nueva fecha para el partido.



Se consideró que, pese a que técnicamente el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) permitiera disputar el encuentro, era más importante preservar la seguridad pública y limitar al máximo los riesgos.



Así, el Juventus vs Nápoles se jugará el 17 de marzo, día en el que también está previsto el Torino vs Sassuolo, aplazado el último viernes por nueve casos de contagio en la plantilla turinesa.



El Juez Deportivo de la Serie A analizará además en los próximos días el caso del Lazio vs Torino, que no se disputó este martes al estar el cuadro turinés bloqueado por la ASL competente por tener a nueve elementos positivos por coronavirus, algunos de ellos con variante inglesa.



El Torino ya anunció a través de su presidente, Urbano Cairo, que presentará un recurso para evitar la derrota por 0-3 administrativo y el punto de penalidad en la tabla.