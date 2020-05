'Todos comenzamos a jugar fútbol sin público': Kloop apoya las medias

El técnico alemán con pasado en el Borussia Dortmund, Jürgen Kloop, recordó en medio de una entrevista con la BBC la importancia de seguir las medidas de bioseguridad, declarando que todos deberán acostumbrarse al fútbol a puerta cerrada: "Todos comenzamos a jugar al fútbol sin público, en los juveniles, y aprendimos a amar el juego no sólo por el ambiente en los estadios. Tenemos que acostumbrarnos a los estadios vacíos. Sabemos que será así durante unos meses. Que sean pocos. Aun así, no significa que el fútbol no sea un juego maravilloso".

Kloop reconoció que extraña su relación con cada uno de sus jugadores en el Liverpool, pues a raíz de la pandemia y de la situación de emergencia sanitaria ha desarrollado sus entrenamientos vía streaming, extrañando el contacto directo con sus dirigidos: "Los extraño muchísimo...Nos hemos visto muy a menudo, pero no es lo mismo".

El entrenador alemán fue preguntado sobre la actual situación que vive la Premier League, asegurando que su equipo está preparado para retomar la competencia y que no necesita de estar en el mejor momento para llevarse el título: "Todos tendremos el mismo tiempo de preparación. Estaremos en la mejor forma posible cuando todo vuelva...No necesitamos nuestro mejor momento para ganar la Premier. Lo que sí tenemos que hacer es estar lo mejor posible".

Liverpool necesita conseguir como mínimo dos victorias en las fechas restantes de la Premier para quedarse con el título de la temporada en Inglaterra. El equipo equipo de Kloop tiene una ventaja de 25 puntos sobre el segundo en la general, Manchester City.