Junior le ganó el primer round a Millonarios en la final de Superliga

Junior y Millonarios jugaron este jueves el primer round de la Superliga Betplay en el estadio Metropolitano. El cuadro barranquillero terminó ganando por la mínima y se lleva la ventaja para Bogotá donde se definirá al campeón



En la primera parte, ambos equipos salieron a estudiarse, a ver los cambios que hicieron en el funcionamiento de un año a otro. La primera chance llegó de parte de Millonarios con Andrés Llinás que tras un tiro de esquina sacó un cabezazo que apenas salió desviado del arco rival.



Veinte minutos después, Carlos Bacca tendría el primer acercamiento de peligro para Junior en una jugada en la que el delantero se sacó a Llinás y a Banguero y sacó un remate cruzado en el área bastante desviado.

Al 29’, Millonarios se volvió a acerca con Macalister Silva que recibió una buena pelota en el área, pero el volante no pudo controlar bien y eso hizo que Walmer Pacheco llegara para despejar la pelota.



Sobre el 36’, Junior tendría la más clara de la primera parte. Gabriel Fuentes le daría la pelota a Deiber Caicedo y allí el atacante le filtró un pase a Bacca, pero el delantero no le pudo pegar bien y la esférica se iría directo a manos de Montero.



Antes del final de los primeros 45 minutos, Millonarios se volvió a acercar con Luis Paredes que ganó en velocidad por derecha y sacó un centro para Beckham Castro, pero antes llegarían los defensas de Junior para cortar el ataque.



En la segunda mitad, Junior saldría con otra cara. Apenas al inicio de esta parte, tendría su chance más clara del juego con un remate en el área de cabeza que Montero apenas pudo sacar al tiro de esquina.



Hacia el 51’, Montero volvió a ser protagonista y en esta ocasión sacó un gran remate de Caicedo tras un centro de Fuentes por izquierda.



A veinte minutos del final, Junior abrió el marcador con Carlos Bacca desde los doce pasos esto tras una falta previa de Yuber Quiñones sobre Pacheco.



Sobre el 78’, el árbitro evitó el segundo penalti para Junior ya que después de la revisión del VAR no interpretó mano de Jorge Arias en el área. Inicialmente, el juez pitó el penalti.



Hacia el 85’, Nilson Castrillón probó desde media distancia para Junior, pero Montero logró quedarse con la pelota de gran manera.



En el añadido, Santiago Mele salvó a Junior en una jugada en donde Santiago Giordana sacó un remate que fue complicando al arquero uruguayo que mandó el balón al tiro de esquina. Esta sería la última chance clara del partido.



Cabe señalar que el duelo de vuelta entre Junior y Millonarios de la Superliga se jugará el próximo miércoles 24 de enero en el estadio El Campín.