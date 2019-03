Julio Comesaña renunció al Colón de Santa Fe

La derrota contra Talleres por 2-0 en la fecha 21 de la Superliga de Argentina fue el detonante para que el técnico uruguayo Julio Avelino Comesaña presentara este miércoles renuncia a su cargo como entrenador del Colón de Santa Fe, un club al que solo dirigió en cinco partidos con un saldo de una victoria, tres derrotas y un empate.

El ambiente que vivía Comesaña en el club sabalero no era el mejor y la situación se complicó aún más por las declaraciones que dio a la emisora Blu Radio que causaron molestia entre los dirigentes del club.



“Yo no vine al equipo que viene de ser campeón del mundo, ni campeón de América. Yo venía de una situación diferente. Todos nos debemos ubicar en el lugar que debemos estar y cuando no se puede no se puede y listo, los aviones salen a cada rato”, dijo Comesaña.



Julio Comesaña fue campeón como técnico del Atlético Junior de Barranquilla en el semestre pasado y también fue subcampeón de la Copa Sudamericana con el equipo ‘tiburón’.