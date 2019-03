¿Récord mundial de contratos cortos? El de Baptista duró 42 minutos

El brasileño Baptista puede pasar a la historia como el firmante del contrato más breve del fútbol mundial.

Este martes, el Cluj de Rumania anunció el final de su contrato después de que el brasileño participara en 3 encuentros y completara solo 42 minutos.



"Cluj CFR 1907 y Julio Baptista han llegado a un acuerdo sobre la rescisión amistosa del contrato. ¡Agradecemos a Julio el trabajo realizado con la camiseta de nuestro equipo y le deseamos lo mejor!", anunció el propio equipo en un comunicado.



El jugador cobraba unos 50 mil euros mensuales, una cifra importante para el equipo, y, por motivos que no explicó, decidió retirarse.



"A pesar de que no jugó muchos minutos, su contribución al vestuario fue significativa. Su profesionalismo y su forma de preparación fueron una motivación adicional para nuestros jóvenes jugadores. No importa qué carrera elija en el futuro, Baptista seguirá siendo un colaborador cercano del club Cluj CFR 1907., añadió el equipo.