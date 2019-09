Jugador del Flamengo compara el Maracaná con el Bernabéu o el Camp Nou

El defensa español Pablo Marí, del Flamengo, afirmó en una entrevista divulgada este jueves que la afición del Maracaná de Río de Janeiro le pone "la piel de gallina" en cada partido y que "todos los días" aprende algo nuevo a las órdenes del técnico portugués Jorge Jesús.

"He vivido días que no olvidaré jamás en mi vida, de tener la piel de gallina, como ese momento cuando sales con los niños al césped y el Maracaná comienza a cantar, para mí ese momento es increíble", dijo el zaguero en una entrevista a la cadena Globo.



En su opinión, la atmósfera que se vive en el feudo carioca es comparable a las de los grandes equipos españoles, como Real Madrid o Barcelona. "La gente no es capaz de verlo porque no vive aquí, en el momento que vienes y ves un partido en el Maracaná, te haces a la idea de lo que significa comparar una cosa con la otra", subrayó.



Marí, de 26 años y 1,93 metros de altura, acaba de completar dos meses con el equipo más popular de Brasil, periodo en el que ha jugado diez partidos con un balance de ocho victorias, un empate y una derrota. Además, ha marcado dos goles, el último de ellos el pasado fin de semana en la victoria por 0-3 sobre el Avaí por el Campeonato Brasileño.



"La afición me recibió bien desde el inicio, claro que con 40 millones de seguidores que te acepten no es fácil, te lo tienes que ganar", comentó. Su buen desempeño en el centro de la defensa le ha valido para ganarse el apodo de "sheriff".



También elogió los métodos de su entrenador, a quien agradece que le haya dado "herramientas" para "dominar la parte defensiva". "Aprendo algo nuevo todos los días. Es capaz de sacar la mejor versión de cada uno, eso es muy difícil", dijo del técnico portugués.



Marí desveló que cuando recibió la llamada de la directiva del Flamengo para ficharle pensaba que era "una broma" porque en ese momento estaba jugando en la Segunda División española, algo de lo que dice no avergonzarse.



"En dos días el contrato estaba hecho y fue una felicidad muy grande", añadió. El Flamengo es el actual líder de la liga brasileña con 39 puntos, dos más que su inmediato perseguidor, el Santos dirigido por el entrenador argentino Jorge Sampaoli. El club rubro-negro, que también cuenta con otras figuras en la plantilla como el delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol', el uruguayo Giorgian De Arrascaeta o el lateral Filipe Luis, entre otros, se jugará en octubre el pase a la final de la Copa Libertadores con el Gremio de Porto Alegre.