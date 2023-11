¿Otra puerta se le cierra a Juan Carlos Osorio? Hay una insólita razón

Cuando los contratan es porque son muy buenos, cuando los despiden es porque son malos. Es la disyuntiva del entrenador, que hace años planteaba Juan Manuel Lillo y que aún hoy sigue sin entenderse del todo.

Lo cierto es que para algunos experimentados, como Juan Carlos Osorio, ha sido el resultado una condena que cortó sus procesos recientes en América de Cali y el Zamalec de Egipto. Apelando a su gran trayectoria, con seis títulos en el fútbol colombiano con Atlético Nacional y uno más con Once Caldas, ahora busca revancha.



Sin embargo, infortunadamente una liga que le hace mucha ilusión, como la de Argentina, le habría cerrado la puerta.



Según informa el diario Olé, su nombre llegó a plantearse pero no está solo en la aspiración: "si las cosas no se dan (con DT interino), Gustavo Costas es hoy el máximo candidato. Aunque también llegan ofrecimientos", dijo.



Y sobre el risaraldense explicó: "El último tuvo que ver un técnico de pasado mundialista. Juan Carlos Osorio, el colombiano que dirigió a México en 2018, tuvo un contacto con el Mago Capria. El asesor deportivo escuchó al técnico, de último paso por Egipto. Pero la elección pasa por otro lado. Osorio no está empapado del fútbol argentino y por eso ya habría quedado descartado", dijo el medio.



"¿Cómo llegó el nombre? Osorio visitó dos veces Avellaneda y de ahí quedó un vínculo con la dirigencia. Ambas llegadas al club tuvieron que ver con Diego Milito. El colombiano estuvo en el Cilindro viendo un partido en 2018 y visitó el predio Tita Mattiussi en 2020 para sacarse una foto con Beccacece", detalló Olé.



¿Osorio no está enterado del fútbol argentino? Suena extraño para un entrenador con su trayectoria y su fama de adicto al análisis del fútbol mundial. Pero eso es lo que alegan en Argentina, así que por ahora solo queda esperar una nueva oferta.