La revolución de Mourinho: fichajes para conquistar Roma y la Serie A

Poco tiempo pasó entre el despedido del Tottenham y el anuncio del AS Roma. Así de impredecible es José Mourinho, 'The Special One'.



A sus 58 años, el estratega portugués regresa a Italia tras una aventura en Inglaterra en donde fracasó con los Spurs y terminó yéndose sobre el final de temporada entre polémicas y rumores de un conflicto con algunos jugadores.

Ahora, con la mente en Roma, el técnico luso pegó la vuelta y aterrizó en un país en donde fue campeón y quedó en la historia de uno de los grandes, Inter de Milán, tras levantar la Serie A, la Copa de Italia y la Champions de la temporada 2009-2010.



Así pues, Mourinho comienza un nuevo ciclo en Italia, pero esta vez con los colores de La Loba, equipo insignia del país que busca, a través del extécnico del Real Madrid, Chelsea y Porto, alcanzar la gloria local y continental.



Además de polémico, Mourinho es un técnico competitivo, y es por eso que en Italia ya se habla de la revolución en la nómina de la Roma, para de esta manera luchar los títulos de la siguiente temporada.



Según información de La Gazzetta dello Sport la lista de refuerzos es larga, pues para cada posición, 'Mou' tendría a algunos candidatos para fichar.



Para el arco, David de Gea (Manchester United), Musso (Udinese) y Rui Patricio (Wolverhampton), serían los candidatos; mientras que en defensa, Eric Dier (Tottenham), Aké (City) y Nelson Semedo (Wolverhampton), estarían entre los elegidos.



En la zona media y ofensiva, Matic y Juan Mata (ambos del Manchester United), junto a Hojbjerg (Tottenham) e Isco (Real Madrid) serían los pedidos explícitos del DT para su proyecto. Y en el ataque, Carlos Vinicius (Tottenham), El Ghazi (Aston VIilla) serían las alternativas para acompañar a Edin Dzeko.



Por último, Mourinho también implantó cambios en el cuerpo técnico, incorporó a Joao Sacramento, quien será su asistente, a Giovanni Cerra que será su analista de partidos y a Ricardo Formosinho que se desempeñará como asistente y ojeador. Exfutbolistas como Daniele De Rossi y Walter Samuel también podrían integrar el banquillo. ¡Revolución total!