Mourinho sorprende para la próxima temporada: habló tras ganar título

El entrenador del Roma, José Mourinho, campeón de la Liga Conferencia tras imponerse al Feyenoord neerlandés (1-0) afirmó que "ahora toca pensar en la próxima temporada".



"Ha sido un segundo tiempo difícil, pero la historia ya está hecha. Ahora toca pensar en la próxima temporada, saber qué es lo que podemos hacer y definir el camino", dijo el setubalense a DAZN al término del encuentro en Tirana (Albania).

El luso acumula ya cinco títulos europeos, pero confesó que se siente como la primera vez: "Se hablaba estos días de la experiencia en finales pero... no cambia nada. Una final es una final, no cambia nada. Han sido días difíciles con mi cuerpo técnico, tomando decisiones, trabajando sobre el rival, con el trabajo táctico reducido porque los entrenamientos eran a puerta abierta".



"Llegamos aquí como la familia que somos, familia que ha conseguido, también hoy, sobreponerse y sobrevivir a las dificultades", añadió.



El propio Mourinho fue el último en levantar un título europeo para un club italiano. Fue en 2010, con el Inter en la Liga de Campeones, hace ya doce años: "No vencer por doce años es mucho para el fútbol italiano. Pero vamos, que venga la próxima el próximo año para nosotros en Liga Europa, para otro en Liga de Campeones o para el Fiorentina en Liga Conferencia".



Además, insistió en que se quedará la temporada que viene en el conjunto 'giallorrosso': "Me quedo seguro, no puedo dejar un club honesto, con un presidente que no es un presidente, es un compañero, con gente en Trigoria (ciudad deportiva) fantástica, con los jugadores y con la afición, con los que estaré unido de por vida. Soy yo el que les agradece a ellos", sentenció.



EFE