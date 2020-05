La dura crítica de Chilavert a un directivo del fútbol colombiano

José Luis Chilavert es uno de los exfutbolistas que más se ha mostrado en contra de muchos de los directivos del fútbol, en especial de los que están en la Conmebol.

Quien fuera arquero de Paraguay y muchos clubes en el continente suramericano habló de Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, recordando las investigaciones que tiene el dirigente.

“En ColombiaTienen a Jesurún que tiene un problema terrible por la venta de boletas del último mundial. Eso hay que profundizarlo, pero eso es una tarea normal que hacen la mayoría (de dirigentes). Lamentablemente son cifras astronómicas que se manejan por recaudaciones de entradas", dijo el paraguayo en el Alargue, de Caracol Radio.

Posteriormente, Chilavert añadió que él no habla de solamente de los dirigentes de Colombia, sino de todos los del continente.

“Sin lugar a dudas todos los presidentes del clubes se tienen que unir en Suramérica para sacar estos personajes que se lucran a costillas del fútbol porque lo que recaudan no es lo que reparten a los clubes", expresó.

Chilavert también volvió a criticar a los actuales directivos de la Conmebol, especialmente a Alejandro Domínguez, presidente de esa entidad.

“Antes se conocían los contratos, los ingresos, ahora no. Un ejemplo es que la Fifa prohíbe que los clubes tengan contratos con empresas de apuestas deportivas y la Conmebol tienen su mayor contrato con la empresa Betfair. Ella está en los carteles de la Copa Libertadores y Suramericana, pero nunca supimos si hubo licitación o no, nunca se sabe cuanto recaudaron ni cuánto pagó la empresa para tener ese contrato. Lo que la gente no sabe es que Dominguez era el ladero de Naput, hoy preso en Estados Unidos", añadió.

Finalmente, Chilavert expresó que su única intención con las denuncias que él hace en redes sociales y su postura contra algunos grandes dirigentes es beneficiar a los equipos y a los jugadores.

“Yo pretendo que el fútbol sea transparente y no hayan más empresas vinculadas al Fifa-gate porque lamentablemente se vuelven millonarios gracias a los clubes y el que pierde es el jugador que esta en actividad"