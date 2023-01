Xavi generó polémica en sorteo de Copa: 'No nos ha sentado bien'

El Barcelona sufrió bastante con la victoria de manera agónica contra el Intercity de la Primera RFEF y así como su rival de dicha división, ahora tendrá que medirse en la Copa del Rey a otro integrante de esa competencia como lo es el Ceuta, quien en el Grupo A del certamen está en la última casilla. Un tema que generó polémica por las declaraciones de Xavi Hernández en el sorteo.



Al Real Madrid por su parte, le tocará complicado en los octavos de final de la Copa del Rey con el Villarreal en el Estadio de la Cerámica donde la 'Casa Blanca' cayó 2-1 en el último compromiso de LaLiga. Por esta razón, se puede decir que al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti le tocó con 'la más pesada', mientras que al Barcelona con el más sencillo, en especial por todo el contexto y el panorama del Ceuta.

El Ceuta, último en la Primera RFEF del Grupo A tendrá un duro rival como lo es el Barcelona, pero pueden apretar como lo hizo el Intercity con un 3-4 que logró sobrepasar el cuadro culé. Ceuta dejó atrás al Elche de LaLiga y ahora espera dar la sorpresa a un confiado Xavi Hernández que tras el final del sorteo soltó unas polémicas declaraciones que harán recordar al Mundial cuando Emiliano Martínez se burló del emparejamiento con Arabia Saudita que le propinó la única derrota a Argentina.



Xavi Hernández mencionó en el sorteo, "creo que hemos tenido suerte en el sorteo por primera vez desde que soy entrenador aquí porque nos ha tocado el rival de menor categoría, pero esto va de demostrarlo", unas palabras que, evidentemente no cayeron bien al estratega que dirige al colero Ceuta del Grupo A de la Primera RFEF.



José Juan Romero, estratega del Ceuta dialogó con Carrusel Deportivo de la Cadena SER, en donde dijo que, "para mí no ha estado muy afortunado en su comentario. Podría haberlo dicho de otra manera. No me ha sentado bien a mí, a la entidad ni a nadie. Él ha tenido suerte y nosotros también". En España creen que Romero malentendió las palabras de Xavi, pues se refería al Manchester United que querían evitar en la Europa League, al Athletic de Bilbao en la pasada Copa del Rey, Bayern de Múnich e Inter de Milan en la Champions League, entre otras que le ha tocado.



Nuevamente el estratega del Ceuta señaló que, "nosotros no vamos al partido para pedir camisetas, vamos a ir a por todas. Cuando acabe el partido veremos si ha habido más suerte o menos suerte. A lo mejor él no sabe lo que cuesta a los equipos llegar a estas situaciones, porque ha tenido un camino mucho más fácil en el mundo de entrenador". Los equipos chicos en estas fases les gusta medirse con los grandes, la prueba la dio el Intercity y José Juan Romero lo sabe. Mantuvo que lucharán hasta el final mientras que el presidente indicó que ellos también tuvieron suerte en el sorteo.