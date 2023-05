Lo hizo rico, debía defenderlo: 'Cristiano es el mejor de la historia'

Jorge Mendes es un nombre muy atado a Colombia pues es el representante de James Rodríguez y Falcao, nada menos. Pero vale decir que su cliente principal, por muchos años, fue Cristiano Ronaldo.

Ambos presumían de la cercanía y del rol casi paterno de Mendes en la carrera del legendario atacante, pero, después de 20 años y de acompañarlo desde Sporting hasta Manchester United, la relación se rompió.



Se dice que el punto de quiebre fue la famosa entrevista de Cristiano a Piers Morgan en la que disparó contra el DT, los directivos, todo el mundo por su fracaso en el regreso a Old Traffodrd: Mendes nunca estuvo de acuerdo y, como ya venían mal desde el traspaso a Juventus en 2021, separaron caminos. A él no le tocaron comisiones del millonario fichaje con Al-Nassr de Arabia Saudita.



Pero al parecer es un tipo agradecido por todos los millones que facturó al lado del crack, salió en su defensa: “Fue y es el mejor jugador de la historia... Cristiano siempre estará en mi corazón. Es un jugador especial y una persona especial para mí... “Hay mucha fuerza de él ahí y mucho trabajo también. Es un ejemplo para los jóvenes y ha hecho todo lo que tendría que hacer un gran profesional ¡porque es el mejor de todos!", dijo, en una gala de periodistas deportivos en Viana do Castelo (norte de Portugal.



“Cristiano se convirtió en una máquina. Mucha gente nunca pensó en ese proceso de crecimiento que le llevó, de hecho, a ser el mejor de la historia. Y para mí, siempre será el mejor de la historia”, concluyó.



Bien, y de James Rodríguez sin equipo o Falcao a punto de salir de Rayo Vallecano, ¿qué? Ah no, era momento de hablar del ausente.