Almirón llegó muy confiado a Boca Juniors: 'Estoy en gran momento'

El nuevo entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, manifestó este lunes que el conjunto porteño "se va a levantar" y va a mejorar en su juego como respuesta a una crisis de resultados que desembocó en la destitución de Hugo Ibarra, el 28 de marzo.



"Creo que estoy en un gran momento, estoy preparado. Yo sabía que iba a venir en algún momento. Era un deseo personal muy fuerte", aseguró durante su presentación como nuevo director técnico del 'Xeneize', tras la que terminó posando con la camiseta del equipo.

El entrenador de 51 años, quien dirigió en la mañana del lunes su primera práctica afirmó sentirse entusiasmado en su nuevo club, en donde militan "buenos jugadores", al tiempo que reconoció que no hay mucho tiempo para revertir la mala racha de resultados.



"Entendemos que los resultados son los que dan confianza y tranquilidad, y los jugadores necesitan resultados e ir mejorando con el correr de los partidos. Tengo una idea, pero tengo jugadores de diferentes características y me tengo que adaptar a eso, es importante adaptarnos al momento", manifestó.



Su debut en el banquillo de Boca no será ni mucho menos sencillo: su nuevo equipo visitará este miércoles a San Lorenzo, un "rival que viene muy bien", como reconoció el propio Almirón, ya que está situado en segundo lugar de la Liga argentina con veinte puntos, cuatro menos que el líder River Plate y seis más que el 'Xeneize'.



"Vamos a enfrentarnos a un equipo que viene bien, pero nosotros somos Boca, tenemos que saber lo que representamos. Va a ser un clásico, me tocó dirigir ahí (en San Lorenzo) y tengo un gran respeto por la institución, así que sé la importancia de este partido", señaló el técnico oriundo de San Miguel (provincia de Buenos Aires).



Almirón compareció ante los medios en presencia del presidente de la entidad, Jorge Ameal, y Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol.



Aterriza en el 'Xeneize' con el principal objetivo de lograr la séptima Copa Libertadores en la historia de Boca, que no gana desde 2007 -ante el Gremio brasileño- y cuya final no juega desde 2018, cuando cayó en Madrid ante River Plate.



En su historial como técnico, figuran los mexicanos Dorados, Veracruz, Tijuana y Correcaminos, los argentinos Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Lanús, San Lorenzo e Independiente, el español Elche, el colombiano Atlético Nacional y el saudí Al-Shabab.



Sin duda, su etapa más destacada fue la vivida en Lanús, con el que ganó tres títulos locales en 2016 y alcanzó la final de la Copa Libertadores de 2017, que su equipo perdió ante Gremio. Su llegada acaba con la interinidad de Mariano Herrón, quien dirigió al equipo auriazul en tres partidos, incluido el debut en la Copa Libertadores 2023 contra el Monagas venezolano (0-0).



