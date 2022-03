Sablazo del agente de Bale contra el Madrid: 'han sido repugnantes'

Durante la semana del repechaje que reunió a Gales ante Austria, Gareth Bale y su continuidad en el Real Madrid han sido protagonistas. Pues el atacante, que no vive su mejor presente a nivel de clubes no estuvo presente en la convocatoria para el clásico ante el FC Barcelona en una tarde para el olvido de los madrileños por una dura caída en condición de local. Bale recibió la llamada de su Selección y no titubeó para enviar un mensaje al conjunto capitalino de España.

Al conocerse que iba a jugar ante Austria, Gareth Bale dijo para Sky Sports, ‘sólo estoy centrado en este partido y en esta clasificación, todavía hay mucho por lo que jugar y no estoy pensando en nada más en este momento. Esto requiere toda mi atención y todo mi enfoque, toda mi preparación en los últimos meses. No estoy pensando en nada más que en el partido’,

Pese a una ‘recuperación milagrosa’ para jugar ese partido ante Austria, Gareth Bale también sostuvo que si había que jugar 120 minutos, intentaría aguantar lo que más se pudiera. El galés salvó a su Selección con dos goles, y le dio la clasificación al encuentro final para buscar su clasificación. Así las cosas, el combinado galés todavía espera rival entre Escocia o Ucrania.

Jonathan Barnett, agente de Bale ha entrado nuevamente en defensa de su jugador. Tiró un dardo al club merengue y por supuesto, a Carlo Ancelotti que normalmente no lo tiene en cuenta para jugar en el torneo. ‘Si el Real Madrid lo tuviese más integrado en el equipo, tendrían a un gran jugador, pero viviremos con ello, y seguiremos adelante. Es uno de los mejores jugadores británicos de siempre, y el mejor galés de la historia’ señaló en The Telegraph.

Desde su llegada al Real Madrid, el fútbol ha sido injusto con el galés que no vive su mejor presente en el club madrileño. Con 32 años, Gareth Bale está pensando en su retiro, y esperará a terminar contrato en junio con el equipo español para tomar una decisión. Claro está, que todo dependerá si Gales logra la clasificación al Mundial.

Barnett mantuvo que, ‘Gareth no sabe nada de lo que pasará en verano, todo depende de Gales. No hemos hablado con nadie aún, tomaremos la decisión en algún momento en junio’. Por último, el agente aprovechó para volver a tocar el tema del Real Madrid y su trato contra el galés, ‘no me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal’.