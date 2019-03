John Viáfara fue capturado por posibles vínculos con narcotráfico

Un nuevo caso de un ex jugador de fútbol probablemente vinculado al narcotráfico se conoció al finalizar la tarde de este martes en Cali, después de que la Sijin de la Policía capturara al volante vallecaucano John Eduis Viáfara para realizarle un examen médico y posteriormente se iniciarían los trámites de su extradición.

FUTBOLRED intentó dialogar con diferentes fuentes policiales para confirmar la situación, pero no fue posible que respondieran a los llamados.



Recientemente otros ex futbolistas como John Jiménez y Diego León Osorio fueron capturados por estar involucrados en hechos parecidos.



Viáfara, de pasado en América de Cali, Once Caldas, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, Junior, Equidad, y Rionegro, entre otros, actualmente tiene 40 años de edad. En la madrugada del pasado 16 de febrero se vio involucrado en un accidente de tránsito cuando chocó su camioneta en un separador de la vía que conduce de Cali a Jamundí, municipio cercano a Robles, en el que reside.



Por las heridas sufridas fue remitido a una clínica de Cali, después de que la prueba de alcoholemia diera positiva. El vehículo fue inmovilizado por las agentes de Movilidad de la capital vallecaucana.



Viáfara fue campeón de Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, anotó el gol del título frente a Boca Juniors y además fue considerado ese año el mejor jugador del continente.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces