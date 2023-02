El colombiano que apoyó a Emiliano el 'Dibu' Martínez: 'Merecido'

La polémica de la Selección Colombia y su similar de Argentina en la Copa América del 2021 sigue vigente cuando en la tanda de penaltis, el combinado nacional colombiano despertó la fama de Emiliano el 'Dibu' Martínez en las provocaciones en esos lanzamientos que finalmente terminaron con atajadas a Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Edwin Cardona, y a la postre, la clasificación a la final de la albiceleste que consiguió el título.



Por esta razón, y después de ese partido, Colombia no quedó muy contenta con Emiliano Martínez con su característico, "mirá que te como hermano", palabras con las que provocó a Yerry Mina en los lanzamientos. Al parecer los jugadores colombianos ya pasaron la página, o eso parece indicar el saludo del propio Mina con el 'Dibu' en el Everton vs Aston Villa.

David Ospina, capitán de la Selección Colombia por su parte, no votó por Emiliano Martínez en la premiación de The Best, pero no contar con el voto de Ospina no fue impedimento para que finalmente el arquero de la albiceleste campeón de la Copa América y del Mundial de Qatar 2022 consiguiera el reconocimiento a mejor portero del mundo en el año pasado. Néstor Lorenzo en cambio como director técnico del combinado nacional sí dio su confianza a su compatriota en el arco.



Jhon Jáder Durán no puede votar por no ser capitán de la Selección Colombia, pero queda más que claro que entre Thibaut Courtois, Yassine Bounou o Emiliano Martínez, si Durán tenía la oportunidad se hubiese ido por el argentino y compañero en el Aston Villa. Así lo demostró en sus redes sociales. Vale la pena recordar que Emiliano hace unos días en conversación con ESPN Argentina en donde defendió al antioqueño, "muy bueno, muy físico. Con confianza, fuerte, buena zurda, define muy bien y tiene un gran futuro".

Ahora fue el turno para Jhon Jáder Durán que brindó palabras para su compañero Emiliano Martínez después de conseguir el The Best a mejor arquero del mundo. El colombiano dijo en su cuenta oficial de Twitter, "felicidades, campeón del mundo, más que merecido hermano". Durán y Martínez juegan en el Aston Villa y seguramente el antioqueño se inclinaría por el argentino.