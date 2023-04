Arias y Cano, la delantera más letal de Fluminense en este siglo

🔎| Curiosidade:



Jhon Arias já deu 15 assistências para Germán Cano marcar gols pelo @FluminenseFC.



• É a maior quantidade de interações de gols do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas.

• É a dupla com a maior combinação de gols do clube no Século XXI.



