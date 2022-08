¡Polémica decisión! Javier Hernández será capitán de la MLS All Stars

Rodeado en la polémica, Javier Hernández apareció en la votación de los aficionados de la Major League Soccer en lista de quién podía ser el capitán en el partido entre los mejores jugadores de la MLS contra los mejores de la Liga BBVA MX. En este dicho encuentro, habrá protagonismo de dos colombianos como Camilo Vargas y Julián Quiñones, ambos de Atlas de Guadalajara, y Jesús Ferreira, colombo estadounidense.



El jugador de Los Ángeles Galaxy fue elegido por los hinchas en redes sociales como el que liderará a su club en este partido de exhibición. Tendrá el gafete de capitán, pese a la controversia que generó al tirar la bandera de México al suelo negándose a firmarla.

'Chicharito', máximo goleador de los Galaxy con siete goles en esta temporada, disputará el segundo All-Star de su carrera en la MLS y capitaneará a un equipo en el que también está su compatriota Carlos Vela.



El equipo de la MLS lucirá además a los argentinos Sebastián Driussi (Austin), Luciano Acosta (Cincinnati) y Emanuel Reynoso (Minnesota United), el colombo-estadounidense Jesús Ferreira (Dallas), el mexicano-estadounidense Julián Araujo (LA Galaxy), los peruanos Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Alexander Callens (New York City) y el ecuatoriano Diego Palacios (LAFC). También figuran en la lista de jugadores elegidos por el técnico Adrian Heath, del Minnesota FC, los españoles Carles Gil (New England Revolution) e Ilie Sánchez (LAFC).



Con 'Chicharito' de capitán, el equipo All-Star de la MLS saltará al campo del Allianz Field de Saint Paul (Minnesota) el próximo miércoles a las 20.30 ET contra las estrellas de la Liga MX.

El equipo mexicano cuenta con Camilo Vargas (Atlas), Óscar Ustari (Pachuca), Kevin Álvarez (Pachuca), Diego Barbosa (Atlas), Luis Reyes (Atlas), Jesús Angulo (Tigres), Brayan Angulo (Toluca), Lisandro López (Tijuana), Matheus Doria (Santos Laguna), Hugo Nervo (Atlas), Aldo Rocha (Atlas), Fernando Beltrán (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Avilés Hurtado (Pachuca), Julián Quiñones (Atlas), Ángel Mena (León), Álvaro Fidalgo (América), Alexis Vega (Chivas), Julio Furch (Atlas), Germán Berterame (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul) y Juan Dinenno (Pumas).



El entrenador será Diego Cocca (Atlas), ganador del Balón de Oro como mejor técnico de la temporada 2021-2022.



EFE