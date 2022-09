Futuro DT de James: su historia con Colombia' y con 'Pibe' Valderrama

Míchel González es el virtual nuevo entrenador de Olympiacos, pero aunque muchos lo relacionan con James Rodríguez de primera vista, la realidad es que otro colombiano tiene una historia con él para contar.

El histórico ex Real Madrid está en Atenas para finalizar los detalles de su regreso, pues ya fue campeón de Liga (dos veces) y de la Copa de Grecia, por lo cual su nombre genera un gran alivio en la afición.



Sin embargo, no es James el primer colombiano que recuerda, pues hace 21 años tuvo un cruce con el legendario capitán nacional Carlos 'Pibe' Valderrama, en un partido disputado el 8 de septiembre de 1991 en el estadio Santiago Bernabéu. Eso día el futuro DT de James le tocó los testículos al 'Pibe' y el instante, aunque no había redes sociales, se hizo viral.

Tocada al Pibe Valderrama





El propio Míchel contó lo que pasó ese día en la cancha en charla con RTVE: “Cuando se dio la vuelta Valderrama, la patada se la había dado Fernando Hierro. Él pensó que había sido Prosinecki y empezó a insultarle”, relata Míchel. “Yo le quería decir que no le entendía y que no había sido él, pero él estaba enajenado. Entonces, cuando yo fui a hablarle, me dijo: ‘No, tú me vas a tocar los huevos’. Y le dije: ¿Yo? Sí”, completa.



El hecho es que todo el mundo, literal, tuvo que ver con la imagen: el 'Pibe' después usó el incidente en una campaña contra el cáncer de testículos y el español recibió insultos en distintas canchas del mundo por su supuesta bisexualidad, que a él le pareció un chiste.