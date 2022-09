Alivio para James en Olympiacos: descartan a Benítez y suena portugués

Después del debut y mientras se dirige a la concentración de la Selección Colombia, James Rodríguez recibió noticia de lo más inquietantes: el técnico Carlos Corberán fue despedido de Olympiacos tras la derrota 2-1 contra Aris Salónica y uno de los candidatos para reemplazarlo era Rafa Benítez, uno de los entrenadores que menos trascendencia le ha dado en su carrera.

Por fortuna, con el paso de las horas esa versión, que se originó en la prensa de España y no en Grecia, fue perdiendo fuerza y le dio paso a otro candidato que podría ser más benévolo con su fútbol.



Se trata del portugués Paulo Sousa, quien, según O Globo de Brasil, ya fue contactado por la directiva griega, a diferencia de otros candidatos. Asegura la fuente que, si bien el ex Flamengo espera regresar a Italia (dirigió a Fiorentina hace cinco años) y sigue atentamente el mal momento de Allegri en Juventus, no descartó del todo la idea de ir a Olympiacos. Habría pedido solo un poco de tiempo.



Se dice que el otro candidato fuerte, el francés Laurent Blanc, ex Al-Rayyan y quien conoció y valoró a James, fue descartado por su alto costo.



Otros nombres que tomaron fuerza en las últimas horas son Quique Setien, Jorge Sampaoli, Frank de Boer e inclusive Marcelo Bielsa. En esa amplia baraja, el único que no habla español es Blanc. Y eso podría jugar en favor del zurdo.



Olympiacos espera aprovechar la pausa de la fecha FIFA para asegurar pronto a un nuevo estratega, que saque provecho de la millonaria inversión que ha llevado varios jugadores nuevos y costosos, como es el caso del colombiano y del brasileño Marcelo. La buena noticia es que de Benítez ya no se habla casi nada... por fortuna.