¿Karma del 10 en Real Madrid? James, Isco, Hazard y Asensio, sin club

En las redes sociales casi todos se identifican con la posición en el campo que defendieron y aún defienden, en contra de toda evidencia: se llaman, orgullosamente, número 10.

Y eso, a estas alturas, más que un sello de talento a raudales, como hace unas décadas, suena más a un karma: ¿por qué los más talentosos creativos del Real Madrid ahora comparten la realidad del desempleo?



Puede ser una casualidad pero hoy James Rodríguez, Eden Hazard, Isco Alarcón y Marco Asensio están en el mercado en la búsqueda de un equipo que no solo los necesite sino que además pueda pagarlos. Y salvo el caso de este último, que está en carpetas de clubes muy poderosos, a los demás parecen evitarlos, cuando hace nada eran portadas de los diarios españoles por las millonadas que costaban sus fichajes y sus salarios.



Será la 'mediana edad' del fútbol que va marginando a los 'treintañeros' hasta reducirlos a las ofertas de jubilación de las ligas árabes, serán las decisiones que en su momento todos tomaron, será la mala fortuna, será todo junto... será la vida, que abre paso a la juventud como una aplanadora. Lo cierto es que aquellos por quienes pagaron fortunas hoy están en el limbo... se ubicarán, seguramente, pero de aquel estrellato que usaron y a veces abusaron parece ya una imagen en sepia, un lejano recuerdo del pasado.



James, de mal en peor



James Rodríguez ganó el premio Puskas, fue goleador del Mundial 2014 y automáticamente pasó a la lista de caprichos del presidente Florentino Pérez, que pagó la friolera de 80 millones de euros por sus servicios.



Pero, salvo Ancelotti, no fluyó mucho con sus entrenadores y decidió siempre de una manera que solo él sabe explicar: exigió su salida de Real Madrid una primera vez, le dijo NO a Bayern Munich cuando quiso comprarlo, volvió la casa blanca obligado y se fue vencido, gratis a Everton y allí Benítez le mostró la puerta de salida, se fue a Catar a ganar millones y casi no sale de la jaula de oro que él mismo eligió, cortó antes de tiempo su contrato con Olympiacos, cuando parecía que otra vez quería ser futbolista.



Y su nombre, a sus 31 años, aún es seductor pero no lo suficiente para estampar una firma: se dice que lo quiso Galatasaray, que Besiktas iba seguro por él (su presidente luego lo desmintió), que Botafogo se lo llevaba al costo que fuera pero se cansó de esperar un guiño, que Vasco da Gama lo seguía, que alguien podía llevarlo a Boca (también se desmintió), que en la Premier League podría Fulham abrirle una puerta (también se descartó) o incluso Everton ya sin Benítez (fue negado), hasta del Persib Bandung de la Superliga de Indonesia, pero lo descartaron. Hoy solo se sabe que entrena, que está listo, pero de ofertas... nada.



El ocaso de Isco



Es curioso como se parecen las historias de Isco y James: para Zidane el titular era el primero, para otros también, pero al final su impacto se desvaneció a tal punto que pasó de costar 90 millones de euros en 2018 a 5 millones hoy. Después de nueve temporadas de blanco deambuló por Sevilla y hoy no tiene ofertas.



Sonó para Unión Berlín, Everton o Roma pero, según 'Estadio Deportivo', ahora podría ir a Flamengo, la MLS o esperar algo en un club europeo. Entrena sí. Pero aún no sabe para qué.



Asensio, vigente pero sin protagonismo



A sus 27 años, Asensio es el que conserva más vigencia de los 'varados' ex Real Madrid. Viene de jugar el Mundial de Catar con buenas presentaciones y su salida se da más porque estaba cansado de ser suplente para Ancelotti. Como eso no tenía solución, se negó a renovar y dejó vencer el contrato.



Según Mundo Deportivo, su probable destino sería la Premier League, donde interesa en Arsenal, Chelsea y hasta Manchester City -más allá de compartir nacionalidad española con Guardiola no parecería una ficha fácil de acomodar) pero se dice que su intención es ir al PSG, que ahora será dirigido por su ex DT en la selección española, Luis Enrique. Como agente libre, Jorge Mendes lo quiere allí donde las comisiones son generosas. Pero, a pesar de todo, no hay que perder de vista que costaba 90 millones en 2018 y hoy llega a 25 millones.



Hazard, la gran decepción



Algunos, empezando por él, dirán que fue la mala fortuna, las lesiones, el cuerpo que no quiso ayudar. Pero él sabe que ninguno de los mencionados tuvo tantas opciones para brillar en el Real Madrid como él, que nunca le negaron el protagonismo propio de quien les costó 120 millones de euros y que fue él quien se quedó por su salario hasta el final del contrato, sabiendo que no devolvería las atenciones con fútbol.



Se dice que pensó en retirarse pero ahora sopesa opciones: a sus 32 años pasó de una valoración de 150 millones de euros en Chelsea a 5 millones hoy en día, pero como agente libre podría ser una gran sorpresa junto a Messi: se dice que iría a la MLS, concretamente al Inter Miami, que está gastando a lo grande para rodear al campeón mundial. Ya fue Busquets y el belga tiene dos opciones: podría llegar como 'jugador designado' para ajustar el salario o entrar como uno más y no ganar más allá del tope salarial que es de 1,6 millones de dólares al año, según el medio Relevo.

​

Puede ser una revancha, acompañada de una tremenda vitrina comercial. Puede ser el último cartucho, si al final quiere todavía ser futbolista. Al final a todos les pasa lo mismo: cansados de ganar dinero necesitan saber si todavía la pelota les mueve el alma: hoy, por la razón que sea, no tener equipo no es la mejor respuesta.