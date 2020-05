'Futbolistas son jóvenes, el riesgo de muerte se reduce infinitamente'

Jair Bolsonaro sigue con las polémicas declaraciones sobre el coronavirus y, al mismo que llamó 'una gripita', le quitó importancia a las muertes, mencionando que por ser jóvenes no habrá.



Por otro lado, en ese mismo aspecto, el presidente de Brasil habló sobre el regreso de fútbol y dejó una declaración que no gustó mucho, mencionando que los jugadores no tendrían tantos problemas por el covid-19.

"Como los futbolistas son jóvenes y atléticos, el riesgo de muerte si contraen el virus se reduce infinitamente", dijo recientemente el mandatario ultraderechista en una entrevista con Radio Guaiba, un emisora del sur del país.