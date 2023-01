¿Se acerca el retiro de Isco? Sigue sin ningún club y preocupa edad

La situación de Isco Alarcón preocupa al propio futbolista, debido a que salió del Sevilla hace más de un mes y a partir de allí, no ha logrado ubicarse en otro club del fútbol europeo y aunque en Italia se han interesado, no ha tiene ninguna oferta formal.



De acuerdo al programa del Chiringuito, en Italia existe están interesados para contratarlo Lazio, AS Roma o Juventus, pero ninguno ha lanzado una oferta al talentoso volante y tras su edad de 30 años, se especula de ponerle punto final a su carrera.



Por el momento, el futbolista se encuentra con su pareja en Italia celebrando su aniversario y de momento, no se ve el interés de seguir continuando su carrera .Quizá sea el momento en el que se despida de la élite tras una carrera exitosa, donde su paso por Real Madrid y Málaga fue el más significativo.



Su anterior temporada 2022/23 con Sevilla no fue la mejor y apenas jugó 19 partidos, hizo un gol y tres asistencias.