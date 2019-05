Investigan si la altura influyó en la muerte del árbitro boliviano

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda un informe médico sobre las causas del deceso del árbitro Víctor Hugo Hurtado mientras dirigía un partido en la ciudad de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, para saber si la altitud tuvo o no algo que ver en el suceso.

"No quiero especular, hay gente que quiere aprovechar esta coyuntura, yo quiero saber cómo ocurrió el deceso del profesor Hurtado con base en un respaldo médico", sostuvo el presidente de la federación, César Salinas, citado en un comunicado institucional difundido este lunes. El dirigente agregó que la federación "conformará una comisión de cuatro especialistas para que analicen el tema".



Hurtado, de 32 años, falleció este domingo minutos después de sufrir un desmayo cuando dirigía el segundo tiempo de un partido de la división profesional boliviana entre el Always Ready de El Alto y el Oriente Petrolero de Santa Cruz.



Las imágenes de la televisión registraron el momento en que el árbitro se desplomó cuando se desarrollaba una jugada de peligro sobre una de las porterías. De inmediato un grupo de paramédicos le asistió con una máscara de oxígeno y su traslado hasta una ambulancia que estaba en uno de los accesos a la cancha del estadio municipal de Villa Ingenio.



Ese escenario deportivo está situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es considerado como el de mayor altitud de Bolivia y del mundo en los que se juega fútbol a nivel profesional. El cuerpo de Hurtado fue velado en La Paz en esta jornada y luego lo trasladaron a la región central de Cochabamba, el lugar de nacimiento del árbitro, donde será sepultado.



Salinas y otros dirigentes del fútbol nacional y de algunos clubes locales acudieron al velorio del árbitro para presentar sus respetos y expresar su solidaridad con la familia del fallecido. Los árbitros bolivianos han solicitado a la federación de fútbol el poder contar con un seguro de vida, una petición que no será posible atender para el actual torneo Apertura porque termina este miércoles, según el dirigente. "Pero sí lo vamos a poner en consideración de nuestra próxima reunión de la División Profesional", anunció Salinas.