¡Angustia para un colombiano! Insólita invasión de hinchas en Brasil

Hubo mucha tensión en el partido del Brasileirao correspondiente a la fecha 32 de 38. Ceará recibía en su propio campo al Cuiabá en un duelo con miras a la parte baja de la tabla. En Brasil descienden los últimos cuatro equipos y quienes fueron locales en este compromiso ocupan la casilla 16 de 20 equipos y la visita la posición 17, zona en la que bajan directamente a la segunda división.

Mírese por donde se le mire, un partido más que complejo para las aspiraciones de ambas escuadras que están en una zona comprometida. Ceará tuvo una gran Copa Sudamericana y tiene en sus filas al colombiano Jhon Stiven Mendoza quien fue titular en el empate a un tanto. Deyverson abrió el marcador para el Cuiabá y en los últimos minutos del juego, apareció Jo para sellar la paridad que poco o nada sirve.



Jhon Stiven Mendoza disputó los 90 minutos, y cuando finalizó el compromiso, él, sus compañeros y el cuerpo técnico del Ceará tuvieron que abandonar el terreno de juego corriendo para salvar sus vidas. Algo que se vivió en Colombia con el ingreso de los hinchas en el partido Cortuluá vs Deportivo Cali en el que agredieron a los jugadores azucareros y a Mayer Candelo, también se vivió angustia y tensión en Indonesia en un clásico en donde hubo una estampida que costó la vida de individuos inocentes, y que ahora la tendencia se repitió, nuevamente en Sudamérica.



Brasil, un país que vive de la afición tan marcada al fútbol no fue exento a estos problemas dentro de los recintos deportivos. El Estadio Castelao tuvo una tarde para el olvido por la angustia y la tensión. Cuando culminó el juego, los hinchas invadieron el campo de juego en señal de protesta por los resultados tan pobres, y es que, ante Cuiabá, Ceará tenía la oportunidad de sumar de a tres para escapar de un rival directo en la lucha por no descender.



Con el empate, el panorama se complica más. Aunque le sacan tres unidades al Cuiabá que sí está en zona de descenso directo, la afición no lo aguantó más. La torcida, como llaman a los hinchas en Brasil, ingresó al terreno de juego reclamándole a los jugadores y con la clara intención de agredirlos. En un abrir y cerrar de ojos, los futbolistas dejaron de correr detrás del balón y salieron en pique para salvarse de los enfurecidos seguidores.



La policía tuvo que entrar a custodiar a los jugadores mientras abandonaban el terreno de juego. Los enfurecidos aficionados no solo se metieron con los futbolistas, pues también buscaron a las familias de los profesionales e intentaron agredirlos. Una locura la que se vivió en el Estadio Castelao entre Ceará y Cuiabá. Como Mayer Candelo quien se quedó quieto cuando los hinchas entraron en Tuluá, Luiz Otávio no hizo mayor esfuerzo por correr, lo rodearon, pero afortunadamente la policía lo escoltó.