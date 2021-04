La ‘chanza’ de Luis Advíncula que hace soñar a un grande suramericano

Buenas noticias para el sur del continente desde territorio español. Uno de los referentes de la selección peruana está cada vez más cerca...



Luis Advíncula, lateral derecho peruano del Rayo Vallecano, bromeó este jueves con los rumores que las últimas semanas lo sitúan fuera del equipo madrileño y, a través de las redes sociales, puso una foto de su representante sobre la que escribió: "Me vende o no me vende".

Advíncula, que cumple su tercera temporada en el Rayo, tiene contrato con el club español hasta 2022, pero las últimas semanas el interés de equipos como Boca Juniors han desatado unos rumores de los que el propio jugador se ha hecho eco para bromear.



"Me vende o no me vende" fue la frase que Advíncula escribió en sus redes sociales, a las que acompañó de unas caras con risas citando a su representante de Capital Group.



En el club madrileño no tienen intención de desprenderse de Advíncula porque es uno de los jugadores más importantes dentro de la plantilla que dirige Andoni Iraola.



De hecho, el jugador peruano, con 2.171 minutos de competición esta campaña, es el cuarto futbolista más utilizado del equipo solo por detrás de sus compañeros Álvaro García, Fran García y Alejandro Catena.