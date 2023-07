Martino y la actitud de aficionados de Inter Miami: no es solo Messi

Inter Miami CF venció 4-0 a Atlanta United en el segundo partido de Lionel Messi en la Leagues Cup, sellando su clasificación a los dieciseisavos de final de la competición.



Messi anotó dos goles y realizó una asistencia, en una actuación que lo hizo brillar; así, el técnico Gerardo Martino decidió sacarlo al minuto 79, para la ovación de los aficionados que asistieron al DRV PNK Stadium.



Sin embargo, una imagen sorprendió en el estadio del Inter Miami: apenas se retiró Messi del campo, comenzó un éxodo de hinchas, que abandonaron el escenario porque ya no podían ver a la gran figura en acción.



من مغادرة الجماهير بعد خروج الأسطورة ميسي🏟️ pic.twitter.com/RdW11m84Iu — Messi Xtra (@M30Xtra) July 26, 2023

Fue así que el ‘Tata’ Martino reaccionó cuando le preguntaron por la actitud de los aficionados, al abandonar el campo antes de terminar el partido.



“No me di cuenta, pero en definitiva él es una figura tan importante en el mundo que es difícil no poder justificar ese tipo de actitudes de la gente. Hubiese esperado que la gente se quede hasta lo último para aplaudir al equipo, pero entiendo que también puede ser así”, expresó Martino.



El entrenador del Inter Miami CF confesó que sacar a Messi era parte del plan: “Me manifestó que estaba para jugar más minutos. Más era imposible desde el segundo tiempo, por lo que tenía que iniciar. Habíamos hablado esto, que hasta donde él llegase y me hiciera señas para saber si estaba para terminar el partido o no”.