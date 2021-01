Inter se quedó con el clásico: derrotó 2-0 a un desconocido Juventus

Los juegos artificiales a las afueras del estadio San Siro, adornaron uno de los clásicos históricos del fútbol italiano: Inter de Milan vs Juventus. Los goles de Arturo Vidal y Nicoló Barella le dieron la victoria (2-0) a los de Antonio Conte, que, con los tres puntos, igualó al líder, Milan (un partido menos), en la tabla de clasificación.

En el primer tiempo, el cuadro nerazzurri fue superior a la Vecchia Signora y, gracias a la 'ley del ex' del chileno Vidal, logró irse al entretiempo con un tanto de ventaja.



En el minuto 12, una buena jugada colectiva terminó en un centro al área, con pierna zurda, de Nicolo Barella, el cual fue atacado con potencia por el suramericano, quien, en un gran gesto técnico metió un cabezazo para derrotar al portero, Wojciech Szczęsny.



La baja de los laterales Juan Guillermo Cuadrado y Alex Sandro -ambos ausentes por covid-19- le impidieron a Juventus realizar su acostumbrado juego por las bandas, y, además, le terminó afectando en materia defensiva. La pasividad en la marca de Danilo y el juvenil Gianluca Frabotta, le permitieron a los negriazules desarrollar su juego y conseguir la importantísima victoria. Achraf Hakimi por un costado, y Ashley Young por el otro, fueron fundamentales en el ataque de Inter de Milan.



El segundo gol del los locales tuvo como gran protagonista al mediocampista Barella, quien, en el minuto 52 aprovechó su velocidad para superar a Frabotta, luego de un gran pase entre lineas del zaguero Alessandro Bastoni, para definir con clase con su pierna derecha y colocar el balón en el ángulo de la portería defendida por el golero polaco.



Pese a que los dirigidos por Andrea Pirlo contaron con Cristiano Ronaldo en la cancha, la Vecchia Signora no encontró la manera de vulnerar el arco de Samir Handanovic. La posesión favoreció a los negriblancos, pero no le sirvió para crear opciones de gol; las sociedades con Morata, Chiesa y Kulusevski no dieron resultado.



Con el resultado a favor del Inter de Milan, los de Conte quedaron con las mimas 40 unidades que tiene el líder del campeonato, Milan; mientras que Juventus perdió una gran chance de escalar en la tabla y se quedó en la quinta posición con 33 puntos.