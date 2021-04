Multimillonario plan de Inter para conquistar Europa: ¿llegará Muriel?

Solo restan seis fechas para finalizar la Serie A 2020/2021 y el Inter de Milan está a un paso para quedarse con el título de la temporada. El equipo que dirige Antonio Conte, con figuras de talla mundial como Romelu Lukau, Lautaro Martínez y Samir Handanovič, es el líder del Calcio con 76 puntos, con una diferencia de 10 unidades sobre su máximo perseguidor, AC Milan.

Con el cupo a la próxima edición de Champions League asegurado, las directivas del cuadro nerazzurri, guiadas en lo deportivo por el estratega italiano, ya piensan en la próxima campaña en la que buscan conquistar Europa con fichajes, renovaciones y algunas salidas. Claro, todo esto bajo una gran inyección de dinero que, según reveló La Gazzetta dello Sport, es de 250 millones de euros.

Fichajes



En Inter de Milan esperan el regreso del presidente Steven Zhang, quien es mimbro del grupo Suning Group,para comenzar a analizar las contrataciones de la próxima temporada. El diario anteriormente citado, explicó que el objetivo del club es conseguir jugadores a buen precio, pero que no reflejen un gran aumento en el presupuesto salarial.



Para la defensa, aparecen nombres como Nicolás Tagliafico (Ajax), Emerson (Chelsea), Jerome Boateng (Bayern Múnich) y Maksimović (Napoli). En la mitad de la cancha, figuras como Nahitan Nandez (Cagliari), y Rodrigo De Paul (Udinese), serían los elegidos, mientras que para el ataque, Luis Fernando Muriel (Atalanta) aparece como la gran opción, teniendo en cuenta la futura salida de Alexis Sánchez, y que el colombiano no cobra un sueldo tan alto como el de Edin Džeko (Roma) y Olivier Giroud (Chelsea), quienes también están en carpeta.

Salidas



Para cuadrar caja, Inter de Milan estaría dispuesto a vender a algunos de sus miembros de la actual plantilla. En la 'lista negra' aparecen Alexis Sánchez, Kolarov, Ashley Young, Gagliardini, Sensi, Pinamonti, Matías Vecino y Ranocchia. Sin embargo, en la institución no descartan que estas salidas puedan ser en préstamo con opción de compra.



Renovaciones e intocables



Parte del proyecto que busca conquistar Europa, está basado en el gran presente deportivo de algunos jugadores del club, es el caso de Romelu Lukaku, Hakimi, Barella, De Vrij, a quienes se les considera intocables. Además, la renovación de Bastoni es una de las prioridades. El vínculo de Arturo Vidal, quien no ha podido demostrar su mejor nivel debido a las lesiones, también sería ampliado hasta el 2023.



Otros jugadores como Lautaro Martínez, Samir Handanovič, Christian Eriksen, Brozovic y Perisic también tendrían asegurada su permanencia, es decir, el club no escucharía ofertas por ellos.