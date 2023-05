Iniesta anuncia adiós a Japón y busca equipo: ¿le copiará Messi?

Pasa hasta en las mejores familias: Andrés Iniesta, campeón mundial con España y ganador de todo lo ganable con el inolvidable FC Barcelona de Xavi y Messi y tantas otras figuras, está oficialmente desempleado.

En conferencia de prensa hizo el anuncio, que se ha dado por “mutuo acuerdo” con el Vissel Kobe de Japón, club al que fue en 2021 a cambio de unos 30 millones de euros por temporada.



¿Qué pasó? Él mismo dijo “que las prioridades del entrenador son otras” y esa situación, cuando era nada menos que el capitán del equipo, precipitó su salida.



“Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos”, dijo e español entre lágrimas, junto al propietario del Vissel, Hiroshi Mikitani.



Pero el mensaje con el que se quedaron en España fue otro: “Me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando en un campo de fútbol, y esa parte ahora está siendo complicada”, dijo Iniesta sobre su futuro, a los 39 años de edad.



"No sé, quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo, pero cerrando esta etapa veremos qué opciones puede haber", añadió.



De inmediato se dispararon las especulaciones: ¿y qué tal si FC Barcelona lo junta de nuevo con Messi y los pone al mano de su amigo Xavi? La nostalgia invade los corazones culés, pero es claro que la maroma, que ya es muy compleja solo con el argentino, se antojaría difícil de cumplir por el fair play financiero en laLiga.

¿Y si algún otro millonario árabe se antojara y se los llevara a los dos? El impacto mediático y de mercadeo estaría garantizado. Y en un mercado abierto y con dinero, absolutamente todo puede pasar...