¡Imperdible! Hakim Ziyech protagonizó la mejor presentación del año

El presente mercado de fichajes no comenzó siendo muy favorable para Hakim Ziyech. En un principio, el jugador iba a ir a Arabia Saudita, sin embargo, no pasó el reconocimiento médico. Luego de esto, y a sabiendas de que no iba a ser tenido en cuenta en el Chelsea, apareció una oferta del Galatasaray pero las negociaciones casi se caen por el mismo motivo.



Sin embargo, este sábado por fin se despidió del conjunto inglés y fue presentado acompañado de los ultras del Galatasaray. Su primera aparición vestido de amarillo y rojo fue un completo espectáculo.

¡BRUTAL🔥🇹🇷! Hakim Ziyech firmó su contrato por la tarde y horas después ha sido presentado ante más de 50.000 hinchas del Galatasaray, aprovechando el choque vs Trabzonspor. pic.twitter.com/bWCm73Jpo0 — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) August 19, 2023

El futbolista de 30 años dirigió los cánticos de los más de 50.000 aficionados desde las gradas del RAMS Park tras la finalización del encuentro frente a Trabzonspor que terminó en victoria 2-0. Mauro Icardi marcó los dos goles.



Hakim Ziyech, de muy buena presentación en el Mundial de Qatar, firmó un contrato de un año con dos opcionales y cobrará poco más de 3 millones de euros esta temporada. “Estoy orgulloso de llegar en el equipo más importante de Turquía. Estoy impaciente de jugar con mis compañeros”, expresó el futbolista tras poner su firma en el contrato.