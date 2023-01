Familia de Pelé mostró el acompañamiento en el hospital: impactante

Imagínense de la noche a la mañana saber que su padre está en estado crítico, ¿cómo actuaría uno si le llega a suceder esto? Pues la familia de Edson Arantes Do Nascimento no dejó dudas en la manera cómo se debe actuar y es nada más ni nada menos que estar 24/7 pendiente. Que la vida se convierta en eso para intentar salvarlo, puede ser lo que piensan las hijas de 'O Rei' Pelé cuando estaba en el momento crítico en diciembre de 2022.



El exfutbolista para muchos el mejor jugador de la historia del balompié mundial tuvo una recaída fuerte en diciembre en donde los órganos se le volvieron a afectar por el cáncer de colon que padecía. Evidentemente, en las instalaciones del Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo no hubo restricciones que contaran para la familia de estar pendientes.

Pues, no hubo COVID o algún motivo que dejara a la familia de Pelé ausente en el recinto médico y el acompañamiento de Kely Do Nascimento y demás familiares fue bastante grande en los momentos donde 'O Rei' los necesitó más. Kely, hija de Pelé envió una carta al Hospital Albert Einstein, y compartió una serie de imágenes de cómo estuvieron atentos durante diciembre.



Impactantes imágenes en donde literalmente se veía que no salían del Hospital Albert Einstein acompañándolo en los momentos más difíciles. Durmiendo junto a él pasó la familia completa esperando el desenlace que nadie quería oír: su inevitable fallecimiento.

Kely Do Nascimento envió un mensaje en su cuenta personal de Instagram en donde destacó la atención del Hospital Albert Einstein, "@hosp_einstein es uno de los mejores hospitales del mundo, no hay duda de eso, así que es obvio que los profesionales que trabajan allí también lo son. Pero en realidad no es por eso que quiero hacerlo otra vez gracias. Yo vivo en Nueva York, donde todo lo mejor del mundo está disponible, pero estoy seguro que no hay otro hospital donde todos nosotros: hijos, hijas, nietas, nietos, esposa, bueno una GRAN familia, habríamos sido tan cariñosamente recibidos y prósperos, por tanto tiempo y con tanto tiempo consideración.



Sé que cuidar a Pelé es un honor pero también sé que la gente no entiende la presión debilitante y carga que conlleva el privilegio de cuidar a un Rey.



Desde médicos y médicos hasta limpiadores, no solo lo cuidasteis con una deferencia y cariño que no podía imaginar posible, también nos cuidaste, con una paciencia y tolerancia que no puedo explicar", además, dentro de su carta también compartió imágenes mostrando los últimos momentos de Pelé con su familia.