¿Barcelona será el destino? Así habló Gundogan sobre su futuro

Ilkay Gundogan, autor de los dos goles del Manchester City en la final de la FA Cup, aseguró que aún no ha decidido su futuro.



El alemán, que termina contrato en junio, ha sido relacionado con diversos clubes, entre ellos el Barcelona, ya que es libre para negociar con cualquier equipo de fuera de las islas británicas desde enero.

"No necesito esta clase de días para apreciar y sentir lo especial que es este club", dijo Gundogan después de dar la séptima FA Cup de su historia al City. "Ya lo sé y es por eso que llevo aquí siete años".



Sobre su futuro, Gundogan no despejó ninguna incógnita, al tener la final de la Champions League a tan solo una semana de distancia. "No he decidido nada, ya veremos qué ocurre", aseguró el alemán en la cadena británica BBC.



EFE