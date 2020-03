¿Justicia o injusticia en las ligas? Dilemas para escoger al campeón

El coronavirus ha atacado sin rodeos al fútbol mundial y por ello muchas ligas han decidido aplazar momentáneamente sus juegos, por lo menos mientras se apacigua la situación.



Muchas son las soluciones que se han planteado frente al problema del virus, pero pocas han sido aceptadas. Algunos creen que se debería premiar al primero del torneo y darle el título de campeón, otros prefieren cancelar todo y los más positivos creen que esperar es la mejor opción.



Por ello, acá en FUTBOLRED le traemos los escenarios y las soluciones que deberían cumplirse en las principales ligas europeas para elegir al campeón, exclusivamente.

Premier League



Es quizá el caso más fácil de resolver en cuanto al campeón. Liverpool comanda el campeonato con 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City y quedan 30 en disputa, es decir que los de Klopp deberían perder por lo menos nueve juegos para perder la punta y que obviamente los de Guardiola sumen de a tres en la misma cantidad.



Así las cosas, lo lógico sería darle el título a los de Meryeside.



La Liga



Acá se empiezan a complicar las cosas. Con 7 fechas disputadas, Barcelona es líder con 58 puntos y para Javier Tebas, presidente de la LFP, debería acabar la temporada y dar el título al conjunto blaugrana. Por su parte, Luis Rubiales, presidente de la RFEF, asegura que el torneo podría continuar y acabar con tranquilidad, teniendo en cuenta que no habrá Eurocopa.



El problema está en que Real Madrid es segundo, a tan solo dos puntos de su clásico rival. La fecha pasada era líder por ganar El Clásico pero después tuvo un traspié y quedo relegado a la segunda plaza.



Teniendo en cuenta esa intermitencia en el podio y que aún restan 11 fechas por jugar, 33 puntos en disputa, lo ideal sería esperar a que se solucione la problemática del covid-19 en España y continuar el torneo, sin apuros ni grandes cambios.



Además el calendario de los dirigidos por Setién es en teoría más complicado; Sevilla (V), Athletic (L), Atlético de Madrid (L) y Villarreal (V). Por su lado, los de Zidane afrontan Athletic (V) y Villarreal (L).

​

Esto ayudaría a que los equipos sigan ganando dinero en temas de taquilla, publicidad y demás, a parte de brindar al público futbolero un desenlace de ensueño entre los equipos más importantes del mundo.

Ligue 1



Con 12 puntos de ventaja y un partido menos, PSG es otro de los líderes a los que no se les podría refutar una posible coronación. Los de Tuchel han galopado, con algunos traspiés, el torneo francés y salvo una catástrofe perderían el campeonato.

​

​A esto se le suma que los parisinos disputan la jornada 30 frente a su perseguidor, Marsella. Y si se repite la goleada (4-0) de la primera vuelta, no habrá mucho para pelear.



Lo ideal sería darle el título de una vez a los de Neymar y compañia.



Bundesliga



Hace unas jornadas, el Bayern ni se asomaba por el top-3 y ahora es líder del torneo. La lógica diría que cuatro puntos no son mucho pero los bávaros una vez que agarran la punta, no la sueltan por nada.



Borussia, Leipzig y Monchengladbach están en la pelea, un resbalón de la punta podría ser aprovechado por cualquiera de los tres y eso es un punto as u favor.



Por si fuera poco, Bayern y Borussia juegan entre sí y enfrentan a otro de los pretendiente al título, motivo por el que de una u otra forma podrían perder valiosos puntos. Por su lado, los humildes solo tiene un juego difícil ante el líder y en adelante el calendario es pasable.



Así las cosas, la Bundesliga debería esperar y continuar, a la espera de una sorpresa en las once fechas que restan.

Serie A



Sin duda, el caso más difícil de analizar, no solo por lo futbolístico sino por la gravedad del virus como tal. Italia es el país con inifinidad de casos y muertes derivadas del coronavirus, jugadores de Juventus, Sampdoria y más han sido infectados. La dura situación parece no mejorar rápidamente.



En cuanto al Calcio, Juventus, como raro, es líder. Lo que cualquier persona diría es que se le diera la copa y ya, pero lo cierto es que Lazio está peleando cabeza a cabeza por el scudetto. Con 12 fechas por disputarse, la distancia entre ambas escuadras es de un solo punto.



Ahora bien, eso no bastaría para arrebatarle el primer puesto al imbatible conjunto de Turín, pero los goles de Ciro Inmobile pondrían a pensar a más de uno. El italian es el actual goleador del certamen y las ligas europeas con 29 anotaciones, por si fuera poco los romanistas tiene a favor suyo la diferencia de gol y han perdido tan solo dos partidos en el campeonato.

​

​Lo ideal sería continuar el certamen para ver si por fin cae la hegemonía de la ‘Juve’, pero antes de eso habrá que ver si el coronavirus calma su impacto en territorio italiano. En caso de no mejorar, lo obligatorio es cancelar el torneo pues siempre la salud estará primero.