No todos quedaron contentos con The Best: 'hay cosas que no entiendo'

Lionel Messi ganó el premio The Best como el mejor jugador de la temporada en el mundo. Hasta ahí todo como se esperaba y sin mayor discusión.



El lío vino después, con la elección de Emiliano 'Dibu' Martínez como el mejor arquero de la temporada. asunto que no generó unanimidad.



El primero de la lista de inconformes es Iker Casillas, ex campeón mundial con España en 2010 y protagonista de muchos cruces con Messi, jugando uno para Barcelona y otro para Real Madrid, que dejaron un saldo de 17 goles anotados por el argentino,



"Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol…", dijo en sus redes sociales sin más detalles.



Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol… — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 27, 2023

De inmediato se llenó de comentarios, principalmente de argentinos, pidiéndole que deje de quejarse, aunque vale decir que no es la primera ni la única que Casillas se queja de los destinatarios de los premios.



En 2021, por ejemplo, cuando a Messi le dieron su séptimo Balón de Oro habló claramente: "Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros", dijo.



Y es que en 2020 era Robert Lewandowski el gran candidato por una temporada brillante, desde los títulos y los goles y el rendimiento, pero de nuevo primaron otros detalles.



Casillas también criticó en 2019, cuando Messi ganó su primer The Best, la manera como se eligen los ganadores: "Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no?", se quejó.